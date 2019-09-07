Военные РФ зафиксировали 27 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Дамаск, 7 сентября. Российские военные зафиксировали 27 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что группы контроля продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирии в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в САР.

Военные РФ в составе совместной российско-турецкой комиссии зафиксировали 27 случаев открытия огня. Восемь случаев были зафиксированы в провинции Алеппо, восемь — в Латакии, шесть — в Хаме и пять — в Идлибе.

Турецкие военные зафиксировали 12 фактов открытия огня. Семь случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в провинции Идлиб, три случая — в Хаме и по одному — в Алеппо и Латакии.

В Минобороны РФ напомнили, что с 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим тишины.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. Сейчас правительственные войска САР занимаются зачисткой территории страны от боевиков. На первый план в Сирии выступают вопросы политического урегулирования, восстановления мирной жизни страны и возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.