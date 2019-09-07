Бразильского блогера Криштиану Алвес де Лиму выдворили из России

Криштиану Алвес де Лима покинул Россию. Ленинградский областной суд оставил в силе постановление Выборгского городского суда Ленинградской области. Переводчику и блогеру из Бразилии запрещен въезд до 4 сентября 2024 года — из-за нарушения визового режима еще в 2016 году.

«Вот это я, после долгой борьбы покидаю РФ. Надеюсь, у нас будет удачный полет», — обращается бразилец к друзьям, снимая себя на видео в аэропорту «Пулково».

Известный российский патриот и борец с фейковыми новостями почти полгода провел в изоляторе временного содержания для незаконных иммигрантов в Гатчине. Все это время вместе с адвокатом он пытался добиться отмены постановления. В августе МВД отказало бразильцу в предоставлении убежища, но обжаловать это решение у Криштиану не получилось.

«Я пытался оставаться в России. Однако, поскольку в центре временного содержания меня лишили возможности бороться за свои права, подать апелляцию (в МВД. — Прим. ФАН), и в связи с состоянием здоровья своих родителей я принял решение вернуться в Бразилию, — рассказал блогер корреспонденту Федерального агентства новостей. — У меня еще есть надежда, потому что мой адвокат Юрий Серов подал апелляцию в Верховный суд РФ».

Всему виной, по словам переводчика и преподавателя португальского языка, стало «противодействие» со стороны начальницы изолятора. Бразилец назвал его «центром временного унижения», который «ужасно организован». По его словам, сотрудники учреждения отняли его дневник, в котором он записывал впечатления от жизни в России. Кроме того, ему несколько раз угрожали отнять телефон, если он продолжит общаться с журналистами.

«Это для меня был шок, потому что это были личные записки, которые я хочу превратить в книгу! Начальница центра Ольга Валентиновна Подгайнева назвала их мемуарами и запрещенной литературой. Из-за своей личной обиды она решила мне их не возвращать, — рассказал блогер ФАН. — Она не озвучила никаких разумных причин для этого. Сказала, что обиделась на мою запись о том, что она «как гестаповец». Эту ситуацию засвидетельствовали другие узники, которые все это видели».

Бразилец сравнил начальницу центра с политиком-демократом США Хиллари Клинтон, которая, по его словам, так же ущемляет права других людей и может наслаждаться злом, таким, как, например, убийство ливийского революционера Муаммара Каддафи.

«Для меня написать книгу на русском языке — это большое достижение, — признался Криштиану. — Для меня это очень важно, потому что в этом году у меня 20 лет изучения русского языка».

Блогер считает, что надзиратели часто относились к нему предвзято, несмотря на то, что сам он старался быть «образцовым содержантом». Например, регулярно переводил разговоры между узбеками, африканцами, представителями самых разных культур.

«Если бы я этого не делал, это место было бы бардаком, в котором люди дрались бы каждый день, чуть ли не каждый час. То есть они показали бы свою неспособность вести порядок», — сказал он.

Как отметил известный столичный адвокат Тимур Маршани, записи из дневника блогера не несут никакой опасности: не возбуждают ненависть, вражду или национальную непримиримость. Их принудительное изъятие незаконно.

«Посторонние лица не имеют никаких правовых оснований удерживать личную интеллектуальную собственность данного гражданина. Они превышают свои должностные полномочия и на самом деле совершают противоправный акт, который должен повлечь за собой безусловные основания к рассмотрению вопроса о наличии состава преступления в действиях должностного лица и решению вопроса о привлечении его к уголовной ответственности и предъявлении ему обвинения по 286-й статье УК РФ», — сообщил он корреспонденту ФАН.

Российские друзья пытались помочь бразильцу остаться в России: навещали в изоляторе, приносили продукты, писали обращения в МВД и даже сняли видеоролик с публицистом Дмитрием Пучковым. Собранных пожертвований (38 тысяч рублей) хватило на оплату половины стоимости билета в Бразилию. Блогер также обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В итоге Криштиану понял: бороться за свои права он может только на свободе.

«Выходит, не получилось, потому что это жесткая система с формальным подходом. Человеческий фактор в ней редко учитывается, — считает заместитель президента Фонда «Русское духовное наследие» Елена Жердева. — Не учитывается, что такой человек доказывал свою любовь к нашей стране не только на словах, но и на деле, что он действительно патриот нашей страны и своей жизни без России не видит».

За свои симпатии к России, ее президенту, поддержку традиционных российских ценностей Криштиану с 2017 года получает угрозы от украинских националистов и сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. По словам родителей блогера, к его дому приезжали неизвестные и искали его. На родине бразильцу может грозить опасность, об этом свидетельствуют и сообщения, которые он получает в соцсетях.

О том, что Бразилия является одной из самых опасных стран в мире для журналистов, правозащитников и представителей левого движения, местные СМИ пишут не первый год. Так, известный бразильский юрист и профессор Афранио Силва Жардем заявил интернет-изданию Brasil247.com, что «криминальная система страны пришла к краху».

«Это позор! Мне кажется, что мы живем в ночном кошмаре… Я больше не верю в нашу систему правосудия и не ожидаю очередной этической революции. Мне нужно ускорить процедуру выхода на пенсию и отстраниться от юриспруденции после 39 лет преподавания, 5 лет адвокатской практики и 31 года в прокуратуре», — говорит он.

По сообщениям того же издания, ООН обеспокоена атаками на журналистов The Intercept Brasil и обратилась к бразильскому правительству с просьбой гарантировать защиту журналистов и наказать виновных, чтобы «предотвратить возможную трагедию».

«Мы знаем, что Бразилия является одной из самых опасных стран в мире для журналистов. Здесь правда убивает. И поскольку нынешнее правительство решило поместить прессу и Федеральную конституцию в число своих главных врагов, этот сценарий только ухудшился», — следует из публикации.

Адвокат Криштиану Алвеса Юрий Серов надеется убедить Верховный суд РФ в отсутствии оснований для выдворения бразильца из страны. Решение высшей судебной инстанции — последний шанс для российского патриота.

«Однако с точки зрения открытия въезда у него перспектив достаточно мало, — признался Серов в интервью ФАН. — Если посмотреть постановления Верховного суда по такого рода делам, по статистике, 85% жалоб не удовлетворяется».

По словам бразильского блогера, в России он нисколько не разочаровался. Несмотря на свои неприятные приключения, Криштиану по-прежнему мечтает жить в нашей стране и грустит об одном.

«Мне бы очень хотелось посмотреть в следующем году юбилей Великой Победы. Я знаю, что через пять лет многих ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе ветеранов, с кем у меня огромная честь быть рядом, например, как Тамара Овсянникова, возможно, уже не будет с нами», — расстроен российский патриот.

Пока в паспорте у бразильца есть штамп о запрете на въезд в Россию, нарушать закон блогер не намерен. В родном городе Криштиану планирует устроиться на работу и осуществить мечту: издать свою первую книгу о еще не покоренной, но любимой стране.