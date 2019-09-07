Ждущий хозяина на пепелище «астраханский Хатико» попал на видео

Астрахань, 7 сентября. Собака, ждущая своих хозяев на пепелище сгоревшего дома в поселке Красные Баррикады Астраханской области, попала на видео. Ролик разместил на платформе YouTube очевидец.

Судя по кадрам и словам автора видеоролика, собака ждет своих хозяев на пепелище сгоревшего дома. От постройки после пожара остались лишь обугленные развалины, также были уничтожены все прилегающие к дому сооружения и автомобиль.

«Что, хозяина ждешь, да?» — сказал автор ролика, обращаясь к животному.

При этом на овчарке надет ошейник. Рядом с псом стоит миска.

Сколько времени собака, которую в СМИ окрестили «астраханским Хатико», ждет своих хозяев, не уточняется, сообщила «Газета.ру».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда собаки ждут своих хозяев или ищут их по улицам. Так, например, жители Астрахани обратили внимание на собаку, которая ежедневно приходит утром на остановку и преданно встречает автобусы.

Кроме того, бывали случаи, когда четвероногие друзья спасали своих хозяев от гибели. В доме в городе Каменск-Уральский Свердловской области начался пожар. Пес, учуяв запах дыма, начал лаять и биться в окно. В результате домочадцы проснулись и успели покинуть горящий дом.