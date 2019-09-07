За счет чего Россия обыграла Шотландию

Россия на выезде обыграла Шотландию в матче квалификации Евро-2020 со счетом 2:1 и практически гарантировала себе участие в основной части турнира. О том, за счет чего подопечные Станислава Черчесова оказались сильнее своего соперника на «Хэмптон Парке», — в колонке обозревателя Федерального агентства новостей.

В победе сборной России над Шотландией, казалось бы, нет ничего удивительного. Да, британцы имеют в составе нескольких игроков английских топ-клубов, но в среднем уровне нашим уступают. Резонное, в общем-то, замечание, но важно другое — стиль. Ни для кого не секрет, что шотландцы всегда компенсировали недостаток класса высокими скоростями, бешеной самоотдачей и борьбой на каждом участке поля. В матче с Россией этого не получилось по нескольким причинам.

Во-первых, Станислав Черчесов намеренно сформировал на правом фланге мощную связку из Марио Фернандеса и Алексея Ионова, помогал которым смещающийся на правый край Александр Головин. Таким образом, россияне сковали наиболее высококлассных игроков соперника, лишили их возможности играть свободно.

Вторая причина кроется в том, что Артем Дзюба стал третьим бомбардиром в истории российской сборной. И дело, конечно, не столько в этом, сколько в эмоциях, которые были у лидера нашей команды. Нападающий «Зенита» в одиночку выиграл весь воздух у Шотландии, которая однозначно входит по этому компоненту игры в число лучших в мире. И это, бесспорно, было весьма удивительно.

Третья составляющая — сборная перестала быть закрытым клубом, состав которого можно было предсказать на год вперед. Каждый футболист осознает, что находится в условиях честной конкуренции и, хотя оценки Черчесова иногда выглядят субъективно, принцип отбора в команду понятен, а получить шанс может каждый. Только в таких условиях стала возможной относительно безболезненная смена поколений в сборной, карьеру в которой перед домашним чемпионатом мира и сразу после завершила большая группа игроков.

Именно ЧМ-2018 стал поворотным моментом для российского футбола. Судите сами — после успешного Евро-2008 отечественный футбол был на подъеме, однако закрепить свой статус не сумел. Отчасти потому, что уехавшие за границу россияне реализовали себя не до конца. Отчасти из-за неготовности детско-юношеских школ давать стране необходимое количество кадров. В результате мы получили чемпионат России, в котором долгое время определяющую роль играли иностранцы. В последние годы ситуация менялась. Главные звезды чемпионата — Дзюба, Смолов, Чалов, братья Миранчуки. В «Краснодаре» — большая группа молодых футболистов, уже ярко проявившая себя в составе молодежной сборной.

Нужно признать, что уровень РПЛ пока не растет, но предпосылки для этого определенно намечаются и связаны они в том числе с успехами сборной. После ЧМ были опасения, что наследием домашнего первенства планеты воспользоваться в полной мере не удастся. Перед глазами — ЮАР и Бразилия как яркие примеры того, что сам по себе турнир не дает ничего. А потому краткосрочный подъем отечественного футбола объяснялся призраком ЧМ. Только вот призраков не существует, все материально.