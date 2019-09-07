Актеры «Гарри Поттера» могут вернуться на большие экраны в продолжении киносаги

Москва, 7 сентября. Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. планирует выпустить на больших экранах продолжение легендарной серии фильмов про известного волшебника Гарри Поттера.

Студия хочет адаптировать для больших экранов повесть под названием «Проклятое дитя». Планируется, что в новой киноленте будут сниматься актеры фильмов о Гарри Поттере. Отметим, автор книг Джоан Роулинг выпустила пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Действие разворачивается вокруг детей главных героев киносаги: Альбус Поттер и Скорпиус Малфой отправляются в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори.

Пьесу показывали в Лондоне и в Нью-Йорке.Она пользовалась огромной популярностью, именно поэтому американская студия Warner Bros. решила снять фильм по ее мотивам. Об этом сообщает WeGot This Covered со ссылкой на свои источники.

В начале августа сообщалось, что первая книга про волшебника Гарри Поттера с несколькими ошибками, допущенными при ее издании, ушла с молотка в Англии за 28,5 тыс. фунтов стерлингов (35 тыс. долларов). Известно, что аукционный дом Hansons Auctioneers устроил торги 31 июля, в день рождения главного героя книги Гарри Поттера и его создательницы Джоан Роулинг. На торги было выставлено первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года выпуска.