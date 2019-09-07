Эксперт развенчал миф о медленных и агрессивных таксах

Москва, 7 сентября. Координатор Фонда нуждающихся такс Александр Беляев развенчал мифы о таксах. Он рассказал, что собаки этой породы бегают не медленнее других из-за своих коротких лап.

Эксперт напомнил о соревнованиях среди беспородных собак по бегу, в которых победила такса. По словам владелицы питомника «Дар Самоцвета» Ксении Агешиной, существует три разновидности такс: кролики, миниатюра и стандарт.

Все они изначально были выведены из породы охотничьих собак. Но у миниатюр и кроликов почти не осталось генов охотников. Они более декоративные.

Агешина добавила, что такса — сильная собака. При правильной дрессировке она не будет вырываться из рук. Существует миф о том, что такса является самой агрессивной породой собак.

«Есть собаки намного агрессивнее, а в силу маленького размера никакой опасности таксы не представляют», — сказал Беляев, его комментарий приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Таксы — очень умные и независимые собаки со своим мнением. Они идеально приспособлены для охоты в норе. Хозяин не видит, что происходит внутри, поэтому собака самостоятельно принимает решение.

Несмотря на дружелюбный характер, дарить таксу ребенку не стоит. Собаки этой породы постоянно борются за право быть любимцем в семье, а дети им в этом мешают.

Таксы — хитрые собаки и требуют ласки. Поэтому они часто изображают, что мерзнут, даже если на улице 30 градусов тепла. Хозяева верят своим короткошерстным питомцам и стараются их утеплять.

Эксперты посоветовали купить игрушки-погрызушки, чтобы уберечь мебель в квартире от зубов таксы. Если такса увидит, что хозяин расстроен из-за испорченных вещей, она больше не станет этого делать.