Россиянин во время отпуска утонул во Вьетнаме

Ханой, 7 сентября. Турист из России отдыхал на курорте Муйне в провинции Биньтхуан и утонул, сообщили правоохранительные органы.

Инцидент произошел 7 сентября, когда спасатели объявили запрет на купание из-за сильных волн. Мужчина решил поплавать и в какой-то момент пошел ко дну.

Загоравшие на пляже туристы увидели тонущего человека и попытались его спасти. Когда его вытащили из воды, россиянин уже был мертв.

Супруга опознала погибшего россиянина, передает «360». В прошлом году курорт Муйне посетили более 155 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что в середине августа в Аланье утонул россиянин. С начала года в Турции погибло несколько десятков россиян.