Освобожденный в Киеве Вышинский вылетит в Москву в ближайшие минуты

Москва, 7 сентября. Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В конце августа Киевский апелляционный суд освободил главного редактора РИА Новости Украина Вышинского под личное обязательство. В ходе заседания украинские прокуроры констатировали, что не против смягчения приговора журналисту.

Как сообщил Киселев, в ближайшие минуты Вышинский отправится из Киева в Москву.

«Пожелал хорошего полета и мягкой посадки в Москве, — приводит слова Киселева РИА Новости. — Ждем с нетерпением».

Напомним, в мае прошлого года журналиста на Украине обвинили в поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик, а также и госизмене. Вышинскому грозят до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Российский лидер пояснил, что сотрудника СМИ арестовали «за его прямую профессиональную деятельность». Российская сторона направила украинской ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: Вышиснкий отмечал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий. По словам его адвоката Андрея Доманского, журналист намерен до последнего отстаивать свою невиновность.