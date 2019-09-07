Boeing прервала испытания лайнера 777X из-за возникших проблем

Чикаго, 7 сентября. Компания Boeing прервала испытания нового лайнера 777X из-за возникших технических проблем, сообщают СМИ. Сейчас специалисты выясняют причину происхождения неполадок.

Представитель американской корпорации сообщил, что испытания самолета были частью процесса его сертификации. Они проходили при контроле со стороны федерального управления гражданской авиацией (FAA) США. Отмечается, что во время испытаний лайнер подвергают нагрузкам, которые значительно превышают сложность обычных эксплуатационных условий.

«Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин», — сказал представитель Boeing в комментарии AFP.

По словам источника агентства, во время испытаний вылетела дверь лайнера. Другой собеседник агентства уточнил, что на данном этапе тестирования самолетов подобные инциденты происходят редко.

Как отмечает пресса, неудачные испытания лайнера 777X прошли на фоне приостановки полетов другой новейшей модели самолета — Boeing 737 МАХ. В марте лайнер этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года потерпел крушение такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов Boeing этой модели, а многие авиакомпании приостановили эксплуатацию данного типа воздушных судов. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию Boeing 737 МАХ.