Ученые раскрыли тайну смерти германского принца спустя 1,6 тысячи лет

Берлин, 7 сентября. Ученые смогли раскрыть тайну смерти германского принца, который жил в IV веке. Как показали исследования словацких археологов и датских ученых, князь умер от вируса гепатита В.

Как отметил замглавы археологического института Словацкой академии наук в Нитре Кароль Пиета, выяснение причины смерти человека, жившего 1600 лет назад, является уникальным научным достижением.

«Это открытие стало научной сенсацией в прошлом году», — цитирует его слова The Slovac Spectator.

Как передает «Газета.Ru», гробница германского принца была обнаружена в Словакии в 2005 году. Внешне она выглядела как подземный «дом», внутри которого располагался деревянный гроб с телом принца. С этого момента ученые пытались выяснить причину смерти князя.