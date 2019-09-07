Турист заплатил 68 тысяч долларов за бокал пива в Манчестере

Лондон, 7 сентября. Турист из Австралии Питер Лейлор заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов (около 68 тысяч долларов) за бокал пива в британском Манчестере.

Лейлор решил выпить пива в баре отеля Malmaison. Туристу пришлось дважды набирать пароль от своей кредитной карты на терминале, когда он расплачивался за напиток. Из-за неполадок с мужчины списали 55 тысяч фунтов вместо необходимых 22,5 фунта (около 28 долларов).

Гость заведения заподозрил что-то неладное и попросил сотрудницу бара уточнить уплаченную за пиво сумму. Девушка испугалась реакции посетителя и не сразу показала туристу чек за пиво. Однако ошибка вскоре была выявлена.

Менеджер Malmaison пообещал Лейлору исправить недоразумение, и гость покинул бар, будучи уверенным, что банк не спишет с его счета такую большую сумму. Однако автралиец ошибался: десятки тысяч фунтов были списаны. На возврат средств потребуется до 10 рабочих дней.

Представитель отеля связался с туристом, который оказался еще и журналистом, извинился за ошибку и пообещал провести расследование произошедшего, пишет Guardian.

Ранее в сентябре туристка заплатила 10,1 тысячи шекелей, что примерно равно 2,8 тысячи долларов, за шаурму в Израиле. Девушка расплатилась в ресторане быстрого питания банковской картой, а потом заметила списанную сумму. В заведении заявили, что транзакция была ошибкой.

В конце августа СМИ писали, что в парагвайском городе Куругуати опрокинулся грузовик, на борту которого находились десятки тысяч упаковок пива, пишет «Газета.ru». Воспользовавшись моментом, местные жители присвоили себе около 30 тысяч банок пива. Некоторые даже не стеснялись уносить «добычу» в огромных мешках.