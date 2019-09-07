Зеленский готов к уголовному преследованию оппонентов, включая Порошенко и Медведчука

Глава экспертно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал основные группы депутатов Рады, которые попадут под удар после вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности. Кроме того, он заявил, что эта «пиар-победа» необходима команде Владимира Зеленского для того, чтобы создать «рейтинговый задел» перед принятием будущих непопулярных решений. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По мнению украинского аналитика и эксперта Андрея Золотарева, закон о снятии депутатской неприкосновенности, принятый на днях Верховной радой, способен в ближайшем будущем очень ощутимо ударить сразу по нескольким группам депутатов.

«Говорить о персоналиях депутатов, которым может потенциально грозить уголовное преследование, — это, извините, гадание на кофейной гуще. Сейчас таких персоналий не назовет вам никто, — сообщил он. — Я бы разделил потенциальных жертв этого закона на три группы. Во-первых, это собственно члены фракции «Слуга народа». Думаю, что за грубые нарушения депутатской этики, «некомандную работу» и прочие прегрешения нынешние власти будут «пороть своих». Вторая группа — это люди, аффилированные с предыдущей властью, причем не только из фракции «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко, но и из «Батькивщины», и из других объединений. В конце концов, у очень многих влиятельных политиков недавнего прошлого накопилось немало грехов, и рано или поздно за них придется отвечать».

Наконец, третья группа, которой следовало бы «напрячься», — это Виктор Медведчук и его команда, члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», считает Золотарев.

«Сигнал об этом уже прозвучал в последнем интервью президента Владимира Зеленского, — напомнил политолог. — В случае с командой Медведчука акцент также будет сделан на экономических преступлениях и нарушениях, совершенных в недавнем прошлом. В целом же вопрос о депутатской неприкосновенности — это пропагандистский фуфел, который скармливается обществу. Да, сегодня это вызывает бурные аплодисменты, и, согласно соцопросам, 83 процента украинцев поддерживают этот закон».

Однако жизнь простых украинцев вряд ли изменится из-за того, что теперь люди вроде Юлии Тимошенко или Ирины Геращенко будут более доступны для уголовного преследования, полагает эксперт.

«Главный вопрос, на мой взгляд, в фактическом неравенстве граждан Украины перед законом, — указывает глава «Третьего сектора». — Согласитесь, если любой из нас попадет в ДТП со смертельным исходом, убьет кого-то на автомобиле, то судить его будут совсем не так, как, допустим, полковника СБУ или заместителя губернатора одной из областей страны. К ним следствие и суд однозначно отнесутся мягче. Проблема в том, что в правоохранительной и судебной системах по-прежнему сидят «черти», как выражается наш президент. И именно на это должно быть обращено основное внимание государства — на равенство всех украинцев перед законом, поскольку даже в этом случае процесс «изгнания чертей» займет годы».

В качестве примера аналитик привел опыт Польши, где существует особый порядок привлечения депутатов к ответственности — например, за дорожно-транспортные аварии со смертельным исходом или административные «косяки». Однако депутатская неприкосновенность там полностью не отменена.

«В целом, я думаю, у Владимира Зеленского и его команды есть еще небольшой запас таких же популистских шагов, которые способны обеспечить ему аплодисменты общества и относительно высокий рейтинг, — говорит Андрей Золотарев. — Тем не менее дальше все будут ждать от украинского главы того самого «чуда», изменений жизни к лучшему, на организацию которых у него нет ни ресурсов, ни фантазии. Так что уже через полгода-год новому президенту и его команде придется проявлять очень большую изворотливость и ловкость, чтобы продолжать лавировать «на гребне волны» общественных ожиданий и поддерживать рейтинг. Думаю, нынешней осенью мы увидим немало зрелищ».

По мнению политолога, в ближайшем будущем возможно возникновение такой ситуации, когда «победители парламентских выборов будут завидовать проигравшим». Потому что из-за последних законодательных изменений депутатский мандат превратится для них из «счастливого билета» в тяжелую обузу.