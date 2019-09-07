Экс-советник ЦРУ предсказал крах американского доллара

Москва, 7 сентября. Американский доллар «умрет с хныканьем, а не с треском». Соответствующее заявление сделал американский эксперт, бывший советник директоров ЦРУ по финансовым войнам Джеймс Рикардс.

Он напомнил, что 22 июля 1944 года завершилась Бреттон-Вудская конференция, ее итогом стало признание американского доллара главной резервной валютой мира, пишет The Daily Reckoning. Перевод материала предоставляет «ПолитРоссия». По словам Рикардса, после этого основные финансовые инструменты попали в зависимость от курса национальной валюты Соединенных Штатов, которая была привязана к золоту по курсу $35 за унцию. Ситуация сохраняется до сегодняшнего дня, однако в будущем ожидается крах американского доллара, уверен бывший советник директоров ЦРУ по финансовым войнам.

По информации издания, у Вашингтона первое время была потребность в золоте. Оно необходимо для осуществления торговых сделок с партнерами. Увеличение экспорта хлопка и другой сельскохозяйственной продукции из США в Великобританию позволило изменить ситуацию: Вашингтон начал получать прибыль, конвертируемую в драгоценный металл. Также банки Уолл-стрит стали выдавать кредиты Великобритании и Франции.

Рикардс отметил, что в 1950 году у США насчитывалось около 20 тысяч тонн золота, а к 1970 году запасы уменьшились до девяти тысяч тонн. Основная часть золотовалютного резерва была передана Германии, Франции и Италии. Это, как считает эксперт, и стало первым сигналом того, что «доллар умрет с хныканьем, а не с треском». Джеймс Рикардс заметил, что в 2000 году активы доллара составляли 70% мировых резервов, однако к настоящему дню показатель остановился на отметке 62%. С его точки зрения, если тенденция продолжится, то в скором времени можно ожидать, что доллар упадет до 50%. Увеличить темпы этого процесса могут Россия и Китай. Страны активно продолжают пополнять свои золотые запасы.

Издание обращает особое внимание на то, что Российская Федерация, у которой достаточно небольшой внешний долг, что позволяет ей чувствовать себя достаточно уверенно на геополитической арене, покупает драгоценный металл и заменяет им в своих резервах американскую валюту. Практически аналогичные действия выполняют и другие страны БРИКС. Главная их цель — создать альтернативы Международного валютного фонда.