Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой

Москва, 7 сентября. Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом говорится в официальном заявлении дворца Келантана.

Как передает газета New Straits Times, Мухаммад V возмущен тем, что в Сети были опубликованы его личные фотографии, а также «неверные сведения» о его жизни. Мухаммад V признался, что сожалеет о своих решениях в частной жизни, которые повергли народ Малайзии в смятение, а также привели к спорам в социальных сетях.

«Дворец Келантана призывает жителей Малайзии не доверять распространенной недостоверной информации в социальных сетях», — говорится в заявлении.

Во дворце уточнили, что СМИ могут использовать к качестве официального источника информации только их сообщения или информацию, которую озвучивают адвокаты Его Величества.

После развода Воеводина опубликовала в Instagram несколько снимков Мухаммада V и заявила своим подписчикам, что султан женился на ней, потому что дети были «самой большой мечтой в его жизни».

Мухаммад V и Воеводина поженились в ноябре прошлого года. В апреле «Мисс Москва — 2015» приняла ислам и взяла имя Рихана. Через 1,5 месяца после бракосочетания пары король отрекся от престола. Журналисты предполагают, что это произошло из-за давления совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.

В июле этого года года адвокат Мухаммада V подтвердил развод супругов.