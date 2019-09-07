Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой

Москва, 7 сентября. Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом говорится в официальном заявлении дворца Келантана.
Как передает газета New Straits Times, Мухаммад V возмущен тем, что в Сети были опубликованы его личные фотографии, а также «неверные сведения» о его жизни. Мухаммад V признался, что сожалеет о своих решениях в частной жизни, которые повергли народ Малайзии в смятение, а также привели к спорам в социальных сетях.
«Дворец Келантана призывает жителей Малайзии не доверять распространенной недостоверной информации в социальных сетях», — говорится в заявлении.
Во дворце уточнили, что СМИ могут использовать к качестве официального источника информации только их сообщения или информацию, которую озвучивают адвокаты Его Величества.
После развода Воеводина опубликовала в Instagram несколько снимков Мухаммада V и заявила своим подписчикам, что султан женился на ней, потому что дети были «самой большой мечтой в его жизни».
Saya tahu semua orang sangat mahu mengetahui apa yang berlaku sebenarnya antara kami. Sebelum ini, saya tidak bersedia untuk menceritakan semuanya.. Kemungkinan, jika saya memberitahu anda kisah sebenar, saya akan merasa lega.. Tetapi, saya tidak mahu menyakiti sesiapa pun, ianya pasti akan menyakitkan sekali.???? I know that everyone really wants to know what happened to us.. Before, I was not ready to reveal my story... Maybe, if I tell you the truth, I will feel better... but I just don’t want to hurt anyone ???? it will be painful.
Мухаммад V и Воеводина поженились в ноябре прошлого года. В апреле «Мисс Москва — 2015» приняла ислам и взяла имя Рихана. Через 1,5 месяца после бракосочетания пары король отрекся от престола. Журналисты предполагают, что это произошло из-за давления совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
В июле этого года года адвокат Мухаммада V подтвердил развод супругов.