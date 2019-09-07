СМИ сообщили, что из «Лефортово» выехали автобусы с украинскими военными

Москва, 7 сентября. Два автобуса, в которых, предположительно, могут находиться украинские военные, выехали из СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В «Лефортово» содержат под стражей украинских военнослужащих, которые были арестованы за нарушение границы РФ в Керченском проливе осенью 2018 года. Как отмечает издание, Москва и Киев вели переговоры об их освобождении.

Россия и Украина в августе начали работу по подготовке одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц​​​.

Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, переговоры об одновременном освобождении, а также обмене которыми ведут Москва и Киев. При этом он отметил, что СБУ поставила под угрозу срыва обмен удерживаемыми лицами. По его словам, 6 сентября в одном из следственных изоляторов Украины все еще находился гражданин РФ, который должен участвовать в обмене.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМСУ вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не отвечали на законные требования российских пограничников прекратить движение. В результате суда были задержаны, а украинские моряки — арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.