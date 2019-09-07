Мадуро объяснил приостановку диалога с оппозицией Венесуэлы

Каракас, 7 сентября. Венесуэльские власти не вернутся к столу переговоров с оппозицией, пока ее лидер Хуан Гуайдо не изменит своей позиции по пограничному региону Эссекибо. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, его выступление транслировалось в соцсети Twitter.

Напомним, ранее представители оппозиции и официальные власти республики при посредничестве Норвегии провели переговоры на Барбадосе. В начале августа конституционный президент Венесуэлы заявил, что отказывается проводить очередной раунд переговоров. В конце месяца от отметил, что власти страны возобновили контакты с Норвегией для того, чтобы наладить диалог с представителями оппозиции. Мадуро анонсировал «хорошие новости» в переговорах с оппозицией Венесуэлы.

Глава латиноамериканской страны сообщил, что поручил министру коммуникаций Хорхе Родригесу как главе группы по переговорам обратиться к оппозиции, чтобы «она ясно выразилась по теме Эссекибо и быстро».

«Мы вышли из-за стола переговоров из-за бойкота и мер экономической блокады и преследования, из-за протеста. И теперь я присоединяюсь к протесту против попыток Гуаидо сдать Эссекибо. До тех пор, пока Гуаидо не изменит свое намерение передать Эссекибо, мы не сядем за стол переговоров», — заявил Мадуро.

Ранее стало известно, что Госдеп США сообщил об открытии «временного дипломатического офиса» по делам Венесуэлы в столице Колумбии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нелигитимным представительство Соединенных Штатов по делам Венесуэлы в Колумбии.

Напомним, протестные акции начались в Венесуэле в января 2019 года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики. США и ряд стран ЕС поддержали лидера оппозиции и начали оказывать серьезное давление на представителей конституционной власти Венесуэлы. Мадуро поддержали Россия, Китай, Куба и Мексика. Конституционный глава Венесуэлы подчеркнул, что Гуайдо является «марионеткой США», и назвал произошедшее в стране попыткой переворота.