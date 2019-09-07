Увеличилось число жертв урагана «Дориан» на Багамах

Нассау, 7 сентября. Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Багамских островов Эрика Уэллс Кокс.

«43 — это официальные данные подсчета [жертв], однако многие пропали без вести, и ожидается, что это число значительно возрастет», — цитирует ее слова NBC.

Ранее сообщалось о 30 погибших во время урагана «Дориан».

Напомним, из-за урагана на Багамских островах были разрушены или повреждены 13 тысяч строений, обширные территории оказались под водой. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» движется со скоростью 3,5 м/c в направлении штата Южная Каролина. Скорость ветра превышает 49 метров в секунду.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал ураган «Дориан» крупнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо надвигалось на США. Глава Белого дома также призвал молиться за жителей Багамских островов.