Появилось видео женской драки, произошедшей в очереди к педиатру в Набережных Челнах

Набережные Челны, 7 сентября. Женщины подрались в очереди к педиатру в одной из детских поликлиник в Набережных Челнах. Видео инцидента появилось в одном из местных пабликов «ВКонтакте».

На кадрах видеозаписи, опубликованной на странице «Набережные Челны ONE», видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть пенсионерку из кабинета врача. Судя по отрывкам из перепалки, причиной конфликта послужило то, что пенсионерка намеревалась попасть к педиатру, несмотря на то, что ее внук не был прикреплен к этому участку. За пожилую женщину вступились другие посетительницы поликлиники, однако нападавшая не унималась. Тогда в драку вмешалась еще одна женщина, передает телеканал «Звезда».

Очевидцы конфликта попросили мужчин вмешаться в происходящее, однако те предпочли не ввязываться в инцидент. Отмечается, что потасовка в поликлинике произошла на глазах нескольких детей.

Пользователи Сети раскритиковали произошедшее в медицинском учреждении.