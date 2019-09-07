Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна Балтийского моря

Берлин, 7 сентября. Немецкая подводная обсерватория, которую использовали для сбора научных данных, бесследно исчезла со дна Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Отмечается, что станция была установлена в 2016 году в запретной для судоходства зоне у берегов Германии. Стоимость оборудования составляет около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей).

Исчезновение обсерватории было зафиксировано 21 августа — в тот день с ней была потеряна связь.

«21 августа в 20.15 прекратилась передача данных. Сначала мы думали об ошибке связи», — рассказал сотрудник GEOMAR, профессор Герман Банге.

К месту установки обсерватории Центр направил дайверов. Именно они и выяснили, что проблема оказалась гораздо серьезнее: подводная станция бесследно исчезла, а на ее месте водолазы нашли только разрушенный кабель передачи данных.

«Когда дайверы достигли дна моря на прошлой неделе в месте расположения обсерватории, они обнаружили только оборванный наземный кабель. Он был полностью измельчен», — сказал Банге.

При этом специалисты исключают, что виновниками пропажи обсерватории могут быть подводные течения, шторм или морские животные, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Центру пока не удалось самостоятельно обнаружить устройства. К расследованию инцидента подключилась местная полиция.