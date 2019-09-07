Сотни беженцев каждый день возвращаются в Сирию из Ливана при содействии властей

Дамаск, 7 сентября. Сотни сирийских беженцев каждый день возвращаются на родину из Ливана при содействии властей Сирии, их учет помогают организовать российские военные.

Беженцы проходят через пропускной пункт «Джейдед Ябус», который установлен на автодороге Бейрут — Дамаск. За сутки через него проходят до нескольких сотен желающих вернуться сирийцев.

Как правило, со стороны ливанского Бейрута беженцы возвращаются целыми семьями. Власти Сирии сделали минимальным перечень необходимых для возвращения сирийцев документов и увеличили число окон для их приема, чтобы не множить очереди.

«Вот наши паспорта и документ о выезде за пределы страны. Это все, что нужно для оформления. На пограничные формальности у нас ушло чуть более получаса», — цитирует Махмуда Амени РИА Новости.

Мужчина с супругой Нарой и тремя детьми направляется в родной город Изра в провинции Даръа. Амени отметил, что семье пришлось покинуть дом после того, как провинцию заняли антиправительственные силы и боевики застрелили одного из близких родственников. Как и почти миллион его соотечественников, Амени осел в соседнем Ливане. Там в его семье появился третий ребенок.

Возможность выехать из Ливана на собственном транспорте имеют не все сирийские беженцы. Для таких репатриантов власти Сирии организуют автобусные перевозки.

Помогают организовать учет возвращающихся беженцев российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Для нас важно знать, в какие провинции они возвращаются, какие профессии имеют и что необходимо для обеспечения жизнедеятельности — школы, детские сады, рабочие места», — подчеркнул руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что сирийские власти принимают по этой информации решения о распределении сил для восстановления городской инфраструктуры и орошения сельскохозяйственных земель, а также о предоставлении работы вернувшимся специалистам.

Согласно последним данным, в Сирию уже возвратились из-за рубежа почти 600 тысяч человек. В места прежнего проживания вернулись более 1,3 миллиона внутренних переселенцев. Численность населения Сирии, по приблизительной оценке, составляет в настоящее время около 19,5 миллиона человек.