Робот «Федор» вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ

Возвращение «Федора» Робот «Федор» вернулся на Землю после своей первой космической командировки. На борту корабля «Союз МС-14» он отстыковался от МКС, а затем успешно приземлился в Казахстане. Эта операция завершилась с первой попытки, хотя прибытие на космическую станцию было не самым простым. С Байконура корабль «Федора» стартовал еще 22 августа, но к МКС «причалил» не 24 числа, как планировалось, а лишь 27-го. При стыковке с модулем у него возникли технические неполадки, но, к счастью, второй заход оказался более удачным. За полторы недели робот прошел серию тестов по ремонтным работам на станции. Когда он вернется туда, пока что не известно.

Поправки для водителей В МВД подготовили поправки, касаемые безопасности на дорогах. В первую очередь они затронут водителей грузового и пассажирского транспорта. Минимальный возраст для категорий прав C и D повышается — до 21 и до 24 лет соответственно. Более того, теперь этим водителям потребуется стаж в управлении легковыми авто. В свою очередь для получения категории B возрастные ограничения, наоборот, смягчаются. Сесть за руль «легковушки» смогут даже несовершеннолетние выпускники автошкол, но с сопровождением опытного водителя. Впрочем, все условия такого управления еще прорабатываются.

Обмен под угрозой? А СМИ тем временем совершили очередной фальстарт, готовясь к обмену пленными между Россией и Украиной. Журналисты крупных изданий написали, что сделка наконец произойдет в ночь на субботу и сослались, казалось бы, на официальный источник — Twitter Владимира Зеленского. Вот только страница оказалась фейком, а сам пост теперь удален. На фоне шумихи автор «подозрительного» профиля даже сменил аватар. Что касается самой сделки, она, возможно, под угрозой. Во всяком случае так считает адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные тоже готовятся к обмену. По его словам, одного из россиян в пункт общего сбора так и не доставили. Увы, других официальных комментариев на этот счет пока нет.