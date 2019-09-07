Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию

Пекин, 7 сентября. Руководство КНР в ходе телефонных переговоров с высокопоставленными торговыми представителями США предложило перед новым раундом переговоров закупить у американской стороны небольшое количество сельскохозяйственной продукции. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

В четверг вице-премьер Китая Лю Хэ провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и американским министром финансов Стивеном Мнучином. Стороны условились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне, сообщила газета «Известия».

СМИ отмечают, что предложение китайской стороны, возможно, будет реализовано при условии ослабления наложенных США на компанию Huawei экспортных ограничений или отсрочки повышения тарифов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов, которое должно произойти 1 октября.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что с 1 сентября США повысят пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов на 15% вместо запланированных ранее 10%. Повышение тарифов на другую группу товаров из Китая объемом 250 миллиардов долларов должно произойти 1 октября. Пошлины вырастут на 30% вместо запланированных ранее 25%.

В начале июля президент США заявил, что Пекин не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию, несмотря на данные обещания. В Китае заявляли, что готовы начать наращивать импорт этой категории товаров, а также энергоресурсов из США для сокращения дисбаланса в торговле.