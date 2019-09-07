Политолог предупредил Украину о распространении СПИДа из-за НАТО

Москва, 7 сентября. Политолог Араик Степанян предупредил, что переход к стандартам НАТО приведет к распространению СПИДа на Украине и негативно отразится на демографии. Мнением эксперт поделился в эфире телеканала «Россия-1».

Политолог в эмоциональном порыве заявил, что украинцы всегда были патриархальным и мужественным народом. Но последние 15–20 лет на Украине наблюдаются прозападные настроения. Степанян отметил стремление Киева подстроиться под стандарты Североатлантического альянса и попросил присутствующих посмотреть на фото военнослужащих США, которых он назвал «боевыми трансгендерами».

«Вы понимаете, куда вы идете? Вот, пожалуйста! Вы в эту армию ... (мужчин нетрадиционной ориентации. — Ред.) хотите идти? Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? Ну, флаг в руки, вперед», — подчеркнул Степанян.

Украина решила отказаться от внеблокового статуса в 2014 году, после произошедшего в Киеве госпереворота. Впоследствии новое руководство страны закрепило в конституции внешнеполитический курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующий закон вступил в силу в феврале текущего года.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук дал руководству страны совет по вопросу вступления в НАТО, сообщила Газета.ru. По его словам, Киеву необходимо учитывать интересы соседей. Если соседнее государство боится, что действия украинских властей могут ему навредить, то их задача заключается в согласовании своих шагов с этим соседом, подчеркнул Кравчук.