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Взрыв произошел на парковке для мотоциклов на Филиппинах, есть пострадавшие

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Взрыв произошел на парковке для мотоциклов на Филиппинах, есть пострадавшие

Манила, 7 сентября. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате прогремевшего в субботу утром в филиппинском городе Исулан взрыва. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство «Синьхуа».

Самодельное взрывное устройство сработало в столице южной провинции Султан-Кударат, на стоянке для мотоциклов возле городского рынка. Местные органы правопорядка уже приступили к расследованию инцидента. На данный момент ответственность за взрыв не взяла ни одна группировка.

Ранее Газета.ru сообщила, что хлопок газа произошел в жилом доме в Ангарске Иркутской области. Ожоги легкой степени получили три человека.

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Источник: «Синьхуа»
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