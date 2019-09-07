Захарова обвинила USADA в том, что оно замяло скандал вокруг своего спортсмена

Москва, 7 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила антидопинговое агентство США (USADA) в том, что оно замяло скандал вокруг американского бегуна Кристиана Коулмана. Мнением дипломат поделилась в соцсети Facebook.

Американского атлета обвиняли в том, что за последний год он пропустил три допинг-теста, сообщила Газета.ru. За нарушение антидопинговых правил атлета могли отстранить на длительный срок, что ставило под угрозу выступления Коулмана на чемпионате мира в 2019 году и Олимпийских играх 2020 года. Бегун мог быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Спринтер сумел доказать, что пропустил один из допинг-тестов 1 апреля 2018 года, хотя тот был зарегистрирован 6 июня. Последний пропуск допинг-теста Коулманом пришелся на 26 апреля 2019 года. USADA учло тот факт, что три нарушения бегуна пришлись на 14 месяцев, а не были допущены в течение одного года, и сняло с Коулмана временную дисквалификацию. Благодаря этому бегун сможет участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе.

«Вот так в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмена», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что еще до принятия официального решения USADA местные спортивные комментаторы единым фронтом выступили в поддержку Коулмана. Недопуск американского спортсмена к международным соревнованиям, по их мнению, «не отвечал бы интересам организаторов» Олимпийских игр и чемпионата мира, так как Коулман является одним из самых узнаваемых бегунов в мире и имеет контракты с известными компаниями-спонсорами.