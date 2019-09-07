В Германии оценили последствия от ответных санкций России для экономики

Берлин, 7 сентября. Ответные санкции России против Европейского союза сильно ударили по немецкой экономике. Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг.

По словам политика, санкции Евросоюза в отношении России не очень сильно сказались на Германии, но ответные российские меры наносят немецкой экономике большой ущерб. Моринг подчеркнул, что нормализации отношений между странами хотят жители востока Германии, так как именно здесь связи с Россией более тесные.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства», — оценили последствия ответных санкций России Моринг.

Политик подчеркнул важность поддержания диалога между РФ и Германией.

Ранее новый посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гейр заявил об огромной симпатии к народу и культуре России. По словам дипломата, он «рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениям» и с радостью ждет знакомства с новыми людьми, делающими все для укрепления отношений России и Германии.

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре», — отметил Геза Андреас фон Гейр в опубликованном на странице посольства в Facebook видеообращении.

Мнение немецких политиков поддерживают не все европейские коллеги. Президент Польши Анджей Дуда в конце августа выступил за продление уже действующих и введение новых антироссийских санкций, сообщила Газета.ru. С соответствующим заявлением глава польского государства выступил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда также раскритиковал политику России и назвал антироссийские санкции «самым мирным способом заставить страну соблюдать международное право».