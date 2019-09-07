Михаил Ширвиндт развелся с женой после 30 лет брака

Москва, 7 сентября. Кинопродюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт развелся с супругой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

Иск о разводе супруги подали в июле. СМИ отмечают, что слушанье проходило в закрытом от прессы режиме. Решение о расторжении 5 сентября принял мировой судья. На стадии досудебной подготовки сам Ширвиндт и его бывшая жена попросили решить вопрос о разводе без их участия.

Телеведущий заявлял, что не собирается делить имущество с супругой и отметил, что остается в хороших отношениях с Морозовой, сообщила Газета.ru.

Ширвиндт известен публики как ведущий телепередач «Хочу знать» и Дог-шоу «Я и моя собака». В настоящее время он регулярно публикует видеоролики о кулинарии и путешествиях на YouTube-канале, на который подписаны 80 тысяч пользователей.