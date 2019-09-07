Американский эксперт назвал США «увядающей сверхдержавой»

Вашингтон, 7 сентября. Профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США и глава Центра глобальной политики в Вашингтоне Азим Ибрагим назвал США «увядающей сверхдержавой», которая отказывается от имперских амбиций и роли надежного партнера для союзников по НАТО. Мнением эксперт поделился в статье для журнала Foreign Policy.

Президент США Дональд Трамп, вступив в должность, начал воплощать собственное видение мира. В этих условиях Вашингтон не хочет оставаться «мировым жандармом», отмечает Ибрагим. НАТО объявляется бесполезным союзом, а в качестве инструмента для получения от партнеров торговых уступок и контрибуций используется политическая нестабильность.

«Поэтому лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе. В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия», — подчеркивает автор статьи.

Действующая администрация США не хочет платить за свою империю, считает Ибрагим. Она считает, что пора заработать на созданном предыдущими поколениями строении, даже если это приведет к его разрушению.

Профессор пишет, что Трамп «предоставил Европе политическую независимость», а лидеры ведущих европейских стран: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осознали новую реальность со скоростью, «которая должна встревожить политиков в Вашингтоне», подчеркнул эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил о стремлении Вашингтона посредством дипломатии преодолеть напряженность в отношениях с Тегераном.