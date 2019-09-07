Посольство РФ в США проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре на судне

Вашингтон, 7 сентября. Посольство России в США проверяет информацию о гибели россиянки во время пожара на прогулочном судне Conception в минувший понедельник. Об этом в микроблоге Twitter сообщила сама дипмиссия.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в Госдеп новый запрос», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что проводится проверка на предмет наличия российского гражданства у погибшей.

Управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе получило сигнал бедствия с прогулочного судна Conception в понедельник, 2 сентября. На помощь были направлены три скоростных катера и два вертолета. Долгое время спасателям не удавалось подняться на борт Conception из-за пожара. В результате судно сгорело до ватерлинии, его остатки затонули в 20 метрах от береговой линии острова Санта-Крус.

В среду, 4 сентября, были обнаружены тела 33 погибших, сообщила газета «Известия». Всего на борту судна в момент трагедии находились 39 человек. Идентифицировать удалось 18 погибших, тело одного человека пока не найдено. Спасти удалось пяти членам экипажа, которые находились на верхней палубе.