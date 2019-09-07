Участники Конгресса «Интеграция» подведут итоги пяти лет экономического союза в рамках ЕАЭС

Евразийский промышленный Конгресс «Интеграция» пройдет 15 октября в Москве в ГК «Президент-отель» Управления делами президента РФ. Участники мероприятия подведут итоги пяти лет экономического союза в рамках ЕАЭС.

Конгресс стал новой международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в ЕАЭС, трендов движения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и на рынках третьих стран, а также выработки действенных инструментов с целью эффективной интеграции и развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.

Здесь развиваются деловые связи между предприятиями государств-членов Евразийского экономического Союза и партнерами из дружественных стран, вырабатываются действенные механизмы эффективной интеграции для промышленного рывка.

Десять лет назад Россия, Белоруссия и Казахстан приняли решение о демонтаже таможенных границ и создали таможенный союз, восстановив тем самым единое экономическое пространство между нашими государствами. Уже пять лет оно функционирует в рамках ЕАЭС.

По словам советника президента РФ Сергея Глазьева, достигнутые успехи в росте объемов взаимной торговли, наращивании совместных инвестиций, повышении эффективности производства работающих на наш общий рынок предприятий свидетельствуют о правильности принятых главами государств решений по евразийской интеграции. По его словам, мы находимся еще в начале этого сложного пути, на котором предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы выстроить современную высокоэффективную экономику на основе нового технологического уклада. Это невозможно сделать без разработки научно обоснованной стратегии развития промышленности.

Страна-партнер Евразийского промышленного Конгресса — Китай. Участие китайских партнеров в работе Конгресса, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, позволяет главам государств обсуждать совместные инвестиционные проекты по реализации этой инициативы.

В работе мероприятий Конгресса примут участие промышленные предприятия российских регионов, стран-участниц ЕАЭС и страны-партнера Конгресса — Китая, представители законодательных и исполнительных органов власти, ученые и ведущие международные эксперты.

Одной из главных тем Конгресса в 2019 году станет сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс — один путь». Среди ключевых спикеров мероприятия будут представители администрации президента РФ, российского правительства и партнеров из дружественных стран, а также представители КНР и стран-участниц ЕАЭС.

Организаторами конгресса выступили: АНО «Научный центр Евразийской интеграции», научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа».