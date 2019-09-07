Пойманных на нетрезвом вождении россиян могут не допустить до экзамена ГАИ

Москва, 7 сентября. Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон, которые предлагают не допускать к экзамену в ГАИ на водительское удостоверение кандидатов, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий релиз опубликован на сайте ведомства.

Поправки предлагают внести в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

«Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — говорится в опубликованном на сайте МВД сообщении.

Данный запрет авторы инициативы предлагают устанавливать до истечения одного года — на срок, в течение которого кандидаты считаются подвергнутыми административному наказанию.

Ранее газета «Известия» сообщила, что МВД предложило поменять правила выдачи водительских прав разных категорий. К примеру, за руль грузового и пассажирского транспорта авторы инициативы предлагают допускать водителей, которые имеют стаж управления автотранспортом категории «B».

Кроме того, предполагается, что обменять иностранные права категорий «D» и «С» можно будет только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов. Изменятся и правила для допуска к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А»: появится новая подкатегория «А2». Имеются и другие важные изменения, которые принимаются в целях совершенствования механизма допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.