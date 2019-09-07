Украинцы потребовали проверить уровень IQ Зеленского 

Киев, 7 сентября. Петиция с предложением президенту Украину Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ и наркотики зарегистрирована на сайте главы государства.

В тексте петиции заявлено, что Зеленскому необходимо пройти «проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта» по причине его «неоднократного неадекватного поведения».

Петиция зарегистрирована 9 июля. К этому моменту ее подписали 2182 человек. Отметим, чтобы документ попал на рассмотрение президента необходимо собрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев. До окончания срока набора голосов данной петиции осталось 33 дня.

Отметим, летом в Сети появилось видео, на котором запечатлено совещание Закарпатской таможни в Ужгороде. На мероприятии глава украинского государства ведет себя необычно. Так, украинский лидер явно нервничает, осматривается и пьет слишком много воды. Помимо этого, его выражение лица систематически меняется.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Некоторые участники дискуссии решили, что поведение президента Украины вызвано усталостью. Другие комментаторы предположили, что Зеленский может принимать какие-то сильнодействующие препараты.

Противники Зеленского обвиняли его в употреблении наркотиков еще в ходе предвыборной кампании. После выхода во второй тур он предложил своему оппоненту Петру Порошенко пройти медицинские тесты на алкоголь и наркотики. Результаты обоих кандидатов оказались отрицательными.

Примечательно, что после появления в Сети этого ролика российская журналистка и ведущая политической программы «60 минут» Ольга Скабеева встала на защиту президента Украины. Она указала на то, что ролик, который активно обсуждают интернет-пользователи во всех социальных сетях, является «эпичным монтажом». По ее мнению, совещание в Ужгороде на западе Украины, где и было записано видео, длилось час или чуть больше, на нем Зеленский «был молодцом».