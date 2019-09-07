США провели запуски четырех баллистических ракет

Вашингтон, 7 сентября. США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки «Небраска» (SSBN 739) типа «Огайо» у побережья Южной Калифорнии, сообщает пресс-служба ВМС США.

Первые два запуска состоялись 4 сентября, последние два — 6 сентября. Отмечается, что все запуски осуществлялись в ночное время.

В ВМС подчеркнули, что запуски были тестовыми, для «подтверждение ожидаемых характеристик системы стратегического оружия Trident II D5 с увеличенным сроком службы». Подобные запуски «проводятся на регулярной основе по расписанию для оценки и обеспечения постоянной надежности и точности системы».

«Испытания ракеты не проводились в ответ на какие-либо происходящие в мире события», — подчеркивается в сообщении ВМС США.

Система стратегического оружия Trident II D5 изначально была разработана с продолжительностью срока службы до 2024 года, недавно срок был продлен до конца 2040-х годов.

«Миссия ядерного сдерживания является приоритетом министерства обороны. И для военно-морского флота США это означает не только сохранение наших нынешних возможностей, но и разработку следующего поколения ракет Trident и системы стратегического оружия на борту, которые обеспечат надежный сдерживающий фактор на следующие 40 лет и далее», — заявил ответственный за испытания вице-адмирал Джонни Вулф.

Отметим, в минувшую среду первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер подтвердил, что США намерены до конца года провести испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

И.о. министра армии США Райан Маккарти также сообщил, что к началу 2020-х годов США рассчитывают развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены ДРСМД.