Кравчук назвал главную ошибку украинских властей

Москва, 7 сентября. Власти Украины должны учитывать интересы всех регионов в своей политике, главной ошибкой политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов в пятницу озвучил первый президент страны Леонид Кравчук.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко (экс-президента Украины). Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится», — сообщил Кравчук.

Экс-президент, подчеркнул, что люди имеют свои интересы и их «надо слушать». По словам Кравчука, каждый принимаемый закон должен отвечать интересам всей страны.

Бывший глава государства также высказал мнение, что число депутатов Верховной рады необходимо уменьшить. В настоящее время в украинском парламенте насчитывается 450 мест.

Кравчук нередко высказывается на злободневные для Украины темы. В конце августа он назвал два главных недостатка Петра Порошенко во время его пребывания на посту президента, сообщила газета «Известия». К ним бывший глава государства причислил невероятный карьеризм и стремление к богатству.

По словам Кравчука, во время пребывания у власти Порошенко не занимался управлением государством, так как был занят созданием бизнес-империи, руководство которой отдал своим соратникам.