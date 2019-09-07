Новый посол Германии признался в большой симпатии к России

Москва, 7 сентября. Новый посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр рассказал об огромной симпатии к народу и культуре России.

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, ее людям и культуре», — заявил дипломат в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Гейр подчеркнул, что «рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями». И добавил, что с радостью ждет знакомства с новыми людьми, делающими все для укрепления отношений России и Германии, передает RT.

Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла в РФ Рюдигера фон Фрича, занимавшего эту должность с марта 2014 года. Ранее он работал в министерстве обороны, а до этого в Федеральной разведывательной службе.