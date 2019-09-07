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Богдан отказался сообщать подробности по поводу обмена между Россией и Украиной

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Богдан отказался сообщать подробности по поводу обмена между Россией и Украиной

Киев, 7 сентября. Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан высказался об обмене задержанными между Киевом и Москвой.

Богдан в интервью украинским СМИ отметил, что не имеет полномочий комментировать обмен заключенными. При этом он добавит, что свобода и здоровье украинцев являются приоритетом для Киева.

«Я не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины — это наивысшая ценность для нашего государства», — подчеркнул политик.

Вечером в пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, может состояться 7 сентября. Это произойдет, по его словам, «если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию». Речь идет о Руслане Гаджиеве, которого пока не доставили в пункт, где находятся другие граждане России, которых готовят к обмену.

Богдан отказался сообщать подробности по поводу обмена между Россией и Украиной

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен в ночь на субботу провести обмен удерживаемых лиц с Россией. По его словам, обмен состоится в формате «35 на 35» или «42 на 40».

В четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ рассказал про трудности данного обмена. По его словам, было «достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей». 

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа  — За жизнь» Виктор Медведчук ранее в кулуарах ВЭФ заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен произойти в ближайшие дни

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