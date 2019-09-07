Сирия итоги недели 1 – 7 сентября: американцы сорвали перемирие в Идлибе, боевики атакуют «Хмеймим»

Новое перемирие в Идлибе На этой неделе продолжали развиваться события вокруг зоны деэскалации «Идлиб», в которой сирийская армия добилась значительных успехов в ходе летней кампании. После успешного наступления на позиции боевиков и освобождения Хан-Шейхуна и района Аль-Латамины, правительственные войска Сирии в одностороннем порядке объявили о перемирии в Идлибской зоне деэскалации . Как сообщили представители российского Центра по примирению применения враждующих сторон, в целях стабилизации обстановки была достигнута договоренность об одностороннем прекращении огня с 6 часов утра 31 августа. Российский Центр по примирению также призвал командиров вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Данные договоренности, однако, не распространялись на наиболее радикальные исламистские бандгруппы, прежде всего — из состава запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Удар США по Идлибу Однако в ход перемирия в Идлибе внезапно вмешался неожиданный игрок – Соединенные Штаты Америки, которые нанесли удар по террористам , связанным с запрещенной в РФ международной террористической сетью «Аль-Каида». 31 августа неизвестные самолеты атаковали штабы и опорные пункты боевиков в районе населенного пункта Кафрайя – бывшей шиитской деревни, долгое время находившейся в осаде террористов. Сообщается, что в ходе бомбардировки были уничтожены свыше сорока исламистов, преимущественно — из бандформирования «Хуррас Ад-Дин», считающегося сирийским филиалом «Аль-Каиды». Отмечается, что значительная часть ликвидированных джихадистов — главари и полевые командиры. Более того, вновь стали появляться сообщения о возможной гибели лидера «Ан-Нусры» Абу Мухаммада Аль-Джулани во время данного удара. Некоторые источники утверждают, что он в момент нападения мог находиться на одном из военных объектов с другими главарями бандгрупп. Однако данная информация по-прежнему остается неподтвержденной. Представители Минобороны РФ, российского МИДа, а также турецкая сторона в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана осудили атаку американцев, заметив, что она не была согласована ни с турецкими, ни с российскими военными, которые осуществляют постоянный мониторинг ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Кроме того, налет серьезно пошатнул действующий там режим перемирия, а в некоторых районах даже полностью сорвал его, вызвав ответную реакцию со стороны джихадистов. Таким образом, действия Штатов следует расценивать как попытку осложнить ситуацию в наиболее «взрывоопасном» регионе САР и максимально затянуть процесс урегулирования в стране.

Атака на «Хмеймим» Одним из следствий атаки американских самолетов на объекты джихадистов в Идлибе стала интенсификация попыток боевиков атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» , находящуюся на территории провинции Латакия. В ночь на 4 сентября средства ПВО авиабазы отразили очередную попытки нападения из Идлибской зоны деэскалации. Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли базу ВКС РФ из ракетных установок «Град», и направили в сторону «Хмеймима» два вооруженных беспилотника. Все средства террористов были уничтожены силами противовоздушной обороны. Нанести ущерб российской базе боевикам не удалось. Обстрел авиабазы «Хмеймим» стал наглядным доказательством того, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры» не намерены придерживаться режима прекращения огня в Идлибе. А авиаудар, который ВВС США нанесли по районам зоны деэскалации, не уведомив российскую и турецкую стороны, стал для боевиков дополнительным поводом для нападения.

Гуманитарная помощь России для Сирии Тем временем, свою деятельность в Сирии продолжает российский Центр по примирению враждующих сторон. В начале каждого учебного года российские военные традиционно стараются помочь учащимся в Сирии, раздавая учебники, тетради, рюкзаки и письменные приборы — во многих бедных районах разрушенной войной страны элементарные школьные принадлежности представляют собой большую ценность. Так, 3 сентября российские военные доставили 350 школьных наборов в учебное заведение, расположенное в районе Кади-Аска на востоке Алеппо. Школа, в которую привезли наборы, вновь открылась 3 сентября. Она пострадала сильнее других в ходе боев за освобождение Алеппо в конце 2016 года. 4 сентября в ходе гуманитарной акции, прошедшей в городе Айн-Терма в Восточной Гуте, сирийские школьники получили от российских военных 60 учебных наборов для учеников младших классов и 500 школьных наборов для старших классов. А родителям школьников раздали 750 продовольственных наборов — с мукой, крупами и конфетами.

Поставки оружия для боевиков А пока российские военные из ЦПВС доставляли подарки сирийским детям ко Дню знаний, Соединенные Штаты вновь попались на передаче террористам оружия и боеприпасов . Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, которая ранее вскрыла факты продажи оружия из Болгарии в захваченные террористами районы Алеппо, раскрыла схему американских поставок оружия для террористов в Сирию и Йемен. По данным Гайтанджиевой, поставки оружия террористам осуществлялись в рамках секретной программы командования Сил специальных операций США, которая носила кодовое название «Дымящийся ствол». Американские частные компании, которые тесно связаны с правительством США осуществляют закупки оружия и боеприпасов в странах Восточной Европы. Гайтанджиевой удалось отследить путь боеприпасов с оружейных заводов в Сербии и Болгарии Сербии к террористам «Исламского государства» в Сирию и Йемен. Стоит отметить, что правительственные силы Сирии неоднократно находили у террористов оружие и боеприпасы, произведенные в странах Восточной Европы. При этом американские эксперты утверждали, что данное оружие официально предназначалось для вооруженных отрядов так называемой «умеренной оппозиции», однако постоянно попадало в руки террористов ИГИЛ.