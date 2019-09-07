Москва и Киев могут освободить задержанных 7 сентября

Киев, 7 сентября. Украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, может состояться 7 сентября.

Как сообщает украинское агентство УНИАН, Рыбин не исключил, что обмен может состояться уже завтра, 7 сентября.

«Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию — то уже завтра», — заявило он, уточнив, что речь идет о Руслане Гаджиеве, которого пока не доставили в пункт, где находятся другие граждане России, которых готовят к обмену.

Ранее Рыбин сообщил СМИ, что в пункт обмена были доставлены 12 россиян. Однако Гаджиев, которого Москва рассчитывала обменять, туда доставлен не был, передавала «Газета.ру».

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

Вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен в ночь на субботу провести обмен удерживаемых лиц с Россией. По его словам, обмен состоится в формате «35 на 35» или «42 на 40».

Напомним, Украина рассчитывает на возвращение украинских моряков, которые были арестованы в РФ за нарушение границы. Речь идет об экипажах трех украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе осенью прошлого года по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. Этот приказ впоследствии стал основанием для возбуждения уголовного дела против политика по статье «Госизмена».