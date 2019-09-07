Дзюба помог сборной России одолеть команду Шотландии на Евро-2020

Глазго, 7 сентября. Сборная России по футболу в Глазго обыграла команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:1.

В российской сборной точным взятием ворот отметился зенитовец Артем Дзюба на 40-й минуте. У шотландцев отличился Джон Макгинн на 11-й минуте. На 59-й минуте Юрий Жирков в борьбе с защитником Стивеном О'Доннеллом забросил мяч в пустые ворота соперника, однако его защитали как автогол сборной Шотландии.

После игры Дзюба похвалил команду соперника за проявленный характер.

«Сегодня нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили. Наше сердце бьется сильнее. Оно больше и преданнее», — заявил капитан команды в эфире «Матч Премьер».

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидером группы остается Бельгия (15 очков), на третьей строчке — Казахстан (7), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). В финал Евро-2020 выйдут две лучшие команды группы.

Следующую игру Россия сыграет против команды Казахстана на стадионе в Калининграде.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.