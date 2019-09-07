Несовершеннолетним выпускникам автошкол разрешат управлять авто

Москва, 7 сентября. МВД РФ подготовило поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут сесть за руль в сопровождении опытного водителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно подготовленным поправкам, несовершеннолетние, завершившие обучение в автошколе и сдавшие экзамены, до того момента, пока им исполнится 18 лет, смогут управлять машиной категории В» в сопровождении опытного водителя.

«Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству Российской Федерации», — уточнили в МВД РФ.

Ранее сообщалось, что ГИБДД создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения. По мнению специалистов, текущая редакция ПДД требует ревизии. Приоритетные направления по развитию дорог и безопасности движения были названы в конце июня на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин, передавал RT.