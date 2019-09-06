Судно с российско-украинским экипажем загорелось на Эльбе, есть погибший

Москва, 6 сентября. Один человек погиб, двое пострадали в результате аварии грузового судна Kelly на Эльбе. Экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев, сообщили в Германской службе расследования аварий на море.

На данный момент нет точной информации, кто может быть среди жертв: россиянин или украинец. Известно, что судно следовало в Калининград из Роттердама под флагом Мальты. Во второй половине дня, когда судно проходило недалеко от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония), в машинном отделении возник пожар. К этому моменту огонь уже потушен.

В Германской службе расследования аварий на море сообщили ТАСС, что погибший и пострадавшие являются членами экипажа. Пострадавшие получили сильные ожоги, на вертолетах их госпитализировали в специальную клинику Гамбурга.

Расследование инцидента находится в зоне ответственности водной полиции Гамбурга.

В посольстве РФ в Германии Федеральному агентству новостей сообщили, что пока в дипмиссию поступили только неофициальные данные об инциденте. Дипломаты уточняют информацию.