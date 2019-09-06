Политолог назвал мразотным поведение Навального, оскорбившего Памфилову после нападения

Москва, 6 сентября. Политолог Алексей Мухин прокомментировал слова блогера Алексея Навального, высмеявшего нападение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Ранее глава так называемого ФБК Навальный заявил, что нападение на главу ЦИК выдумка. А если оно и было, электрошокер преступника был выключен.

«Алексей Навальный тут выразился в том смысле, что на Эллу Александровну Памфилову, уважаемую, инсценировали нападение. Ну что же, мразотное утверждение для человека, который сам подвергался нападениям и знает каково это. Для мужчины вообще странно такое заявлять», — написал Мухин в своем микроблоге в Twitter.

В ночь на пятницу злоумышленник напал на владелицу дома, расположенного в городском округе Истра Подмосковья. Как сообщала полиция, он через окно проник на террасу, ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК РФ. Расследование взяло на контроль руководство ведомства.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают версию попытки ограбления, однако предполагают, что злоумышленник хотел вывести Памфилову из строя перед приближающимся единым днем голосования, который состоится 8 сентября.

Дело в том, что последнее время ЦИК, как и ее глава, находятся под давлением так называемой «оппозиции», которую не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Несмотря на фальсификации, допущенные самими несостоявшимися кандидатами, так называемые «оппозиционеры» решили надавить на избиркомы петициями, пикетами и митингами в столице, что, отметим, преследуется по закону.

Вечером в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин позвонил Памфиловой и выразил слова поддержки. Глава государства выразил надежду, что злоумышленник скоро будет найден.