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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Алеппо, 6 сентября. Боевики в Сирии совершили за сутки 24 обстрела, открыв огонь по территориям населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела. 

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Алеппо провинции Алеппо; Мамухия, Эль-Арейм, Икко, Чекурджак, Нахшебба, Сандран, Бейт-Джнауро, Сараф провинции Латакия; Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Кара-Джурн, Ниха, Срудж провинции Идлиб; Кара-Джурн, Хуайз провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения российской военной полиции продолжают распределять гуманитарную помощь среди жителей всех районов Сирии. Грузовики, загруженные различными продуктами питания, медикаментами и другими предметами первой необходимости, совершают поездки по многим местам в САР, чтобы добраться до тех, кто страдает от нелегких условий в период после войны. Очередная выдача гумпомощи населению Сирии состоялась в провинции Латакия.

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