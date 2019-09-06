Американский режиссер назвал идею Навального об «умном голосовании» полным бредом

Русско-американский режиссер и сценарист Мигель Фрэнсис-Сантьяго заявил, что предвыборная технология так называемой несистемной оппозиции, придуманная Алексеем Навальным и названная «умным голосованием», является полным бредом. Он не понимает, зачем нужно уничтожать все, что уже было сделано.

Фрэнсис-Сантьяго представил на суд публики документальный фильм «Русская рулетка», в котором рассказывает о результатах как бы консолидированного голосования «за кого угодно, лишь бы не за кандидата от партии «Единая Россия». Повествование длительностью почти 35 минут ведется на примере Владимирской области, где 8 октября 2018 года Светлану Орлову на посту губернатора сменил представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

Кинематографист в интервью Федеральному агентству новостей рассказал как об этом фильме, так и обо всем том, что сейчас происходит в России, представив свежий и независимый взгляд из-за океана на наши события.

На русском Фрэнсис-Сантьяго говорит отменно, хотя иногда ему все же было трудно найти подходящие слово или фразу, и он произносил их по-английски.

«Я приехал в Россию на концерт Rammstein»

— Мигель, почему для своего фильма вы выбрали именно Владимирскую область?

— Эту историю рассказали мои друзья. И мне она показалась примерной ситуацией того, что может ожидать Россию в случае, скажем так, применения этого «умного голосования». Так и родилась идея фильма. Спонтанная.

Вообще, чтоб вы понимали, изначально я приехал в Москву на концерт Rammstein! Мой приезд был связан только с этим. В «Раммштайне» же мои знакомые, ну, некоторые из них. И, в принципе, все есть это в открытом доступе — моя встреча с ними и так далее (смеется).

То есть снять этот фильм — вполне себе спонтанная идея, потому, что, ну, не знаю, такой вот у меня получился крик души по поводу того, что сейчас происходит в России.

— Что вы увидели во Владимирской области, что услышали от местных жителей?

— Я услышал разные мнения, увидел много пожилых людей, которые ничем не могли обосновать, почему они проголосовали за Сипягина. Или только вот потому, как сказала одна из таких жительниц, и я вставил ее в фильм, что это местный товарищ. Вот по этой причине она за него и проголосовала.

Я увидел там каких-то мам, которые говорили, и я тоже вставил их слова в фильм, что Орлова, дескать, не решала социальные проблемы. То есть школы и детские сады оставались недостроенными и так далее.

При этом вот этот ее большой бизнес, ее лоббизм фармацевтических компаний и заводов точно присутствовал. Но про народ Орлова как бы забыла. Это и послужило ее провалом.

— Оправданна ли была, по вашему мнению, замена Орловой на Сипягина?

— Лично я думаю, что нет, не оправданна.

— А насколько невооруженным взглядом видно, что жизнь местных после этой смены власти чуть менее года назад ухудшилась? И ухудшилась ли?

— Невооруженным взглядом такое не увидишь. Такое можно только увидеть детальным анализом, опросами, вопросами. И общением с ведущими, скажем так, представителями политики, администрации и так далее. Что, собственно, мы и попытались сделать для фильма.

— Легко ли было общаться там с героями картины?

— Я человек с достаточно «прокачанным», как это сказать, interpersonal skills (в переводе на русский — навык межличностного общения. — Прим. ФАН), навыком общения с окружающим миром. Поэтому мне, в принципе, всегда легко общаться с любым человеком из любой страны. Так как я много путешествую по миру — почти каждый месяц.

— Есть что-то, что вам понравилось или, наоборот, не понравилось во время съемок во Владимирской области?

— Знаете, не понравилась только погода, было очень холодно (смеется). Я ждал больше лета в это время, если честно! И только в последние дни мне наконец-то удалось поймать какие-то солнечные кадры. Это было приятно.

— Почему фильм называется именно «Русская рулетка»? Вы же понимаете, напрашивается определенная аналогия…

— Потому, что мне показалось это более интересным. Изначально я хотел назвать фильм «Надежда Владимира». Но потом понял, что «Надежда Владимира» это как «Надежда Владимировна» (смеется). И, в принципе, очень много можно приписать сюда разных мнений и идей. Поэтому я и выбрал «Русскую рулетку». К слову, фильм на YouTube, на том же канале, где и есть трейлер.

«Это бред полный!»

— Итак, что вы скажете в целом об этом так называемом «умном голосовании»? Вы же уже можете судить о нем, после работы во Владимирской области, да и вообще благодаря пребыванию в России.

— Да бред это полный! Я не вижу смысла разрушать то, что надо будет заново строить еще лет 20. Потому что все эти кандидаты… Как вот нам очень «грамотно» сказал в фильме Кирилл Алексеев, сторонник Навального, суть «умного голосования» — показать, что системная оппозиция недействительна. Поэтому люди должны, типа, почесать головы и сказать: «О, мы точно должны голосовать за Навального! Ура!»

Ну, мне кажется, это полный бред. Вы уж меня извините, но у меня есть ребенок, русская американка. И я хочу, чтобы мой ребенок имел возможность приехать в Москву и мог находиться и развиваться там в нормальном социуме, а не в этом революционном социуме а-ля начала или середины 90-х.

И я тоже не хочу приезжать в такую российскую столицу. Как, скажем, гражданин мира и человек, который имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. По ветке моей мамы, она — русская. Ну, а папа — американец. Поэтому вполне логично, что я считаю себя русским американцем.

— Возможна ли такая ситуация с оппозицией в США?

— В Америке, в принципе, оппозиции нет вообще, потому что у нас обеими партиями (республиканской и демократической. — Прим. ФАН) правит одна и та же банковская сила, скажем так. И вот это вот — Hillary Clinton vs Donald Trump («Хиллари Клинтон против Дональда Трампа». — Прим. ФАН) и наоборот — все это шоу! Большое шоу, чтобы держать людей в неком разделении, чтобы ими было легче управлять.

То есть, здесь все гораздо проще и, так сказать, продуманнее (смеется). Поэтому не думаю, что что-то такое было бы возможно в США.

«ЦРУ давно хотело разделить славянский народ»

— У вас в активе есть работы под названиями «Донецк глазами американца» и «Крым глазами американца». Вы снимали про Майдан, про чудовищные события в Одессе. Если не брать в расчет то, что вы — наполовину русский, почему вам так близки все эти темы?

— Почему мне близка тема, скажем, Крыма? Ну, потому что у меня прабабушка по маминой линии оттуда. Еще в Нью-Йорке, когда я рос, у меня было очень много украинских друзей, да они и по сей день у меня есть. Вот это искусственное разделение Украины, разделение славянского народа, еще с 50-х годов серьезно разрабатывалось Центральным разведывательным управлением. Как-то великий геополитолог Збигнев Бжезинский сказал, что тот, кто будет править Киевом, тот будет править окном между Восточной и Западной Европой.

Все это — геополитическая шахматная доска, одна из его книг так и называется — «Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы». Там давным-давно все написано про Украину.

Поэтому для меня, как для русского американца, все эти темы были и остаются очень близкими.

Кстати, хочу прояснить один важный момент. Вот какие-то люди говорят про меня — RT, RT (российский телеканал. — Прим. ФАН)… Я, значит, с июля 2018 года уже не на RT. Прошлым летом я ушел с данного канала. А до этого с декабря 2017-го занимался на нем исключительно своим онлайн-шоу под названием «Криптолиум». Никакой политики! Все связано с технологией блокчейн и других подобных инноваций. Собственно, и по сей день этим занимаюсь. Правда, уже не на телеканале RT. Поэтому, в принципе, сейчас к каким-то политическим инстанциям я никакого отношения не имею!

Ранее сообщалось, что фильм Фрэнсиса-Сантьяго «Русская рулетка» покажет всю подноготную «умного голосования» Алексея Навального, а также возможные последствия. Сам режиссер призвал москвичей не верить основателю Фонда борьбы с коррупцией.