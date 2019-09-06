МВД озвучило новые правила получения прав на вождение грузовиков и мотоциклов

Москва, 6 сентября. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели «корочек» на управление легковым авто, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта — законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В», а также увеличение минимального возраста для получения права управления транспортными средствами категории «D» до 24 лет, категории «С» — до 21 года», — говорится в сообщении.

Предполагается, что обменять иностранные права по данным категориям можно будет только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Изменятся и правила для допуска к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А»: появится новая подкатегория «А2». Данную подкатегорию можно будет получить только после достижения 18 лет. Минимальный возраст для категории «А» увеличивается до 20 лет при наличии двухлетнего стажа «А2». При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.

Законопроект закрепляет норму, согласно которой иностранные права автоматически признаются недействительными через полгода с даты получения гражданства РФ.

«В Госавтоинспекции уверены, что предлагаемые изменения положительно скажутся на состоянии безопасности дорожного движения, а также позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий», — говорится в сообщении МВД РФ.

Ранее сообщалось, что ГИБДД создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения. По мнению специалистов, текущая редакция ПДД требует ревизии. Приоритетные направления по развитию дорог и безопасности движения были названы в конце июня на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства призвал регионы улучшить качество дорог и усилить борьбу с нелегальными перевозками, передавал RT.

В четверг стало известно, что в четырех регионах России начнется тестирование новой системы оформления ДТП с помощью мобильного приложения. Как сообщала «Газета.ру», если водители решат воспользоваться европротоколом, то им не придется заполнять бумаги — для оформления будет достаточно электронного извещения, отправленного через смартфон.