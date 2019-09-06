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Украина

Зеленский сообщил о готовящемся ночью обмене удерживаемых лиц

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Зеленский сообщил о готовящемся ночью обмене удерживаемых лиц

Киев, 6 сентября. Украинские власти намерены в ночь на субботу провести обмен удерживаемых лиц с Россией. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, обмен состоится в формате «35 на 35» или «42 на 40».

 «Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными. Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена», — пишет он в Twitter.

Отметим, что тема обмена удерживаемых лиц была понята в конце августа. Как сообщали СМИ, Украина рассчитывает на возвращение украинских моряков, которые были арестованы в РФ за нарушение границы.

Речь идет об экипажах трех украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе осенью прошлого года по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. Этот приказ впоследствии стал основанием для возбуждения уголовного дела против политика по статье «Госизмена».

Предполагалось, что обмен состоится 30 августа, однако этого так и не произошло. В пятницу стало известно о том, что Зеленский помиловал россиян, которые включены в список на обмен.

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