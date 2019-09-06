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«Союз МС-14» с роботом Федором на борту отстыковался от МКС

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«Союз МС-14» с роботом Федором на борту отстыковался от МКС

Москва, 6 сентября. Российский транспортный космический корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров в ходе прямой трансляции с МКС, которая велась на сайте Роскосмоса.

«Мы видим момент расстыковки. Идет плавный отход, все идет пока штатно», — сказал российский космонавт.

Посадка спускаемого аппарата произойдет 7 сентября в 00.34 мск в Казахстане. Спускаемый аппарат приземлится в 147 километрах от города Жезказган. Во время возвращения на землю робот Федор будет передавать телеметрические данные в Центр управления полетами.

Напомним, космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находился робот Федор, прибыл на МКС 24 августа. Космический корабль не смог совершить стыковку с МКС с первой попытки. Однако 27 августа «Союз МС-14» успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Российский антропоморфный робот-спасатель Федор (Skybot F-850), разработан научно-производственным объединением «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований. В конструкцию робота входит более 15 тысяч деталей, большая часть из которых произведена в России. Остальная часть компонентов произведена по специальному заказу в Японии, Германии, Швейцарии и США.

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