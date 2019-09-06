Минфин подготовил закон о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Москва, 6 сентября. Министерство финансов России разработало законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Документ направлен на согласование в Минтруд, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ носит рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Основными элементами гарантированного пенсионного продукта названы «добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан».

В скором времени ведомство планирует направить документ на общественное обсуждение, после чего он будет внесен в правительство.

Ранее в четверг сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о праве на получение негосударственной пенсии в 55 и 60 лет. Как сообщает «Газета.ру», законопроект предлагает снизить возраст выхода на негосударственную пенсию до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Он также гарантирует назначение негосударственной пенсии инвалидам и работникам Крайнего Севера, а также другим лицам, которые обладают правом на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.