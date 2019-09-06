Kia рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году

Москва, 6 сентября. Корейский автогигант Kia в 2020 году планирует привезти в Россию две новинки. Речь идет о кроссовере Seltos и внедорожнике Mohave.

Первый выполнен на модульной платформе K2, которые также послужили «фундаментом» для хэтчбека Ceed и кроссовера Soul. Длина машины составляет 4,3 метра, высота — 1,6 метра. Автомобиль оснащен противотуманными фарами и указателями поворота с 3D-эффектом. Под капотом Seltos расположился бензиновый двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском на 177 лошадиных сил. Есть также варианты с бензиновым атмосферным двигателем на 149 лошадиных сил и турбодизелем на 134 лошадиных силы. Какую сборку получит «российская» модель — пока неизвестно.

Что касается Mohave, то длина машины составит 4,9 метра, высота — 1,7 метра. Технические данные внедорожника пока что держатся в тайне, однако известно, что в Южной Корее он продается с трехлитровым дизельным двигателем на 260 лошадиных сил, полным приводом и автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи кроссовера Kia Sportage в новой комплектации Luxe+, выполненной с учетом пожеланий клиентов из РФ. Обновленный кроссовер отличается светодиодными фарами, которые обеспечивают более яркий и «плотный» свет. Автомобиль оснащен также системой бесключевого доступа с интеллектуальным ключом Smart Key и запуском двигателя с помощью кнопки.