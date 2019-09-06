Названы европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Брюссель, 6 сентября. Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) назвало страны ЕС с самыми высокими и самыми низкими ценами на алкоголь.

По данным Eurostat, самые высокие цены на алкогольную продукцию в Финляндии. Согласно среднему статистическому индексу, который высчитывается исходя из цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, алкогольный индекс Финляндии составляет 182 пункта. Вторую строчку рейтинга занимает Ирландия с индексом 177 пунктов. На третьем месте оказалась Швеция, алкогольный индекс который составил 152 пункта. Четвертое место заняла Греция, а на пятой строчке оказалась Великобритания.

В среднем индексе цен на алкогольные напитки в Евросоюзе, который составил 100 пунктов, оказалась Франция. Алкогольный индекс Италии составил 94 пункта. Ниже среднеевропейского индекса оказались цены на алкоголь в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Люксембурге.

При этом самые низкие цены на алкоголь зафиксированы в Болгарии и Румынии, где индекс 74 пункта.

В Eurostat также отметили, что рынок аграрной и пищевой продукции в Европейском союзе является единым, однако уровень цен на алкоголь между первыми и последними странами рейтинга различается в два раза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лидером ЕС по объему потребляемого алкоголя является Литва. На второй строчке Чехия, на третьем месте Германия, заем Ирландия и Люксембург. Меньше всего пьют в Италии и Норвегии.