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Названы европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

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Названы европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Брюссель, 6 сентября. Статистическая служба Европейского союза (Eurostat) назвало страны ЕС с самыми высокими и самыми низкими ценами на алкоголь.

По данным Eurostat, самые высокие цены на алкогольную продукцию в Финляндии. Согласно среднему статистическому индексу, который высчитывается исходя из цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, алкогольный индекс Финляндии составляет 182 пункта. Вторую строчку рейтинга занимает Ирландия с индексом 177 пунктов. На третьем месте оказалась Швеция, алкогольный индекс который составил 152 пункта. Четвертое место заняла Греция, а на пятой строчке оказалась Великобритания.

В среднем индексе цен на алкогольные напитки  в Евросоюзе, который составил 100 пунктов, оказалась Франция. Алкогольный индекс Италии составил 94 пункта. Ниже среднеевропейского индекса оказались цены на алкоголь в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Литве, Люксембурге.

При этом самые низкие цены на алкоголь зафиксированы в Болгарии и Румынии, где индекс 74 пункта.

В Eurostat также отметили, что рынок аграрной и пищевой продукции в Европейском союзе является единым, однако уровень цен на алкоголь между первыми и последними странами рейтинга различается в два раза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лидером ЕС по объему потребляемого алкоголя является Литва. На второй строчке Чехия, на третьем месте Германия, заем Ирландия и Люксембург. Меньше всего пьют в Италии и Норвегии.

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